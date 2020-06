Salerno. I boss della droga incastrati dai pentiti

Gestivano le piazze di spaccio e attraverso contatti con gli albanesi, riuscivano a far arrivare ad Acerno grossi carichi di stupefacente. Sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Sabino De Maio e Carmine Marino ad illustrare agli inquirenti il modus operandi del gruppo criminale, facente capo a Sabato Di Lascio e Alfredo Cuozzo, dedito allo spaccio e sgominato con l’operazione «Servitium» conclusasi con l’esecuzione di 26 misure cautelari. È il 29 marzo 2018 quando Sabino De Maio fa il nome di Sabato Di Lascio «colui che si occupava della piazza di spaccio nel comune di Acerno» e di Alfredo Cuozzo «gestore dell’attività di spaccio ad Acerno» e «soggetto al vertice» del gruppo criminale di quel comune composto da diversi pusher a lui sconosciuti. È sempre De Maio a spiegare agli inquirenti che Cuozzo e Di Lascio dividevano a metà gli incassi, ed è sempre il collaboratore a indicare gli albanesi Ermal Luku ed Ervini Maloku quali fornitori di sostanze stupefacenti provenienti dall’estero e dalla Toscana. Le accuse di De Maio non restano senza conferma. L’11 aprile 2018, pochi giorni dopo la sua deposizione, è il pentito Marino, sotto protezione, a dichiarare di conoscere Sabato Di Lascio «uomo di Acerno che, tra il 2013 e il 2014, lo aveva messo in contatto con soggetti di nazionalità albanese che trafficano sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, mediante autovetture predisposte all’occultamento della droga». Marino spiega agli inquirenti che gli albanesi provenivano non solo da Acerno ma anche dal comune avellinese di Montella. Gli inquirenti hanno ormai chiuso il cerchio: sono Sabato Di Lascio e Alfredo Cuozzo i capi indiscussi dell’associazione. Gestiscono la contabilità, sovrintendono a tutte le attività illecite, governano le piazze di spaccio e garantiscono all’organizzazione l’approvvigionamento di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tramite contatti con i fornitori stranieri e italiani e anche attraverso la diretta coltivazione della droga.

I PERSONAGGISono loro a stabilire il prezzo della merce, a raccogliere gli introiti promuovendo e mettendo in atto azioni ritorsive nei confronti dei soggetti a loro contrapposti per la gestione dello spaccio ad Acerno e ad organizzare i viaggi in Italia e all’estero per rifornire l’associazione di ingenti quantitativi di stupefacente. Nonostante sia formalmente un incensurato, di Sabato Di Lascio gli inquirenti evidenziano «una spiccata propensione a delinquere e un’evidente spregiudicata capacità criminale che lo ha portato a dirigere, organizzare e indirizzare tutte le attività dell’associazione». Detiene invece una «notevole caratura criminale» Alfredo Cuozzo, volto ben noto agli inquirenti per associazione camorristica finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, di cui il gip nell’ordinanza evidenzia il «curriculum» su cui spiccano numerosi reati. È intorno a Di Lascio e a Cuozzo che si raccolgono i gregari, primo tra tutti Alfredo Cianciulli, figlio del più noto pregiudicato Raimondo Portofranco che, nel contesto associativo, riveste diversi ruoli. Oltre a collaborare con Di Lascio nelle sue decisioni, è lui ad occuparsi della contabilità dell’attività di spaccio, della preparazione della sostanza stupefacente e ad operarsi quale corriere e spacciatore. Ruolo di rilievo nel gruppo è poi assunto da Johan Cuozzo. Figlio di Alfredo, non solo viene impiegato come corriere di importanti quantità di stupefacenti, ma spesso si occupa di raggiungere anche i fornitori albanesi. Stretto collaboratore del Di Lascio, è poi Carmine Vece che si occupa prevalentemente dell’occultamento della sostanza stupefacente ed è il principale corriere del gruppo in quanto impiegato in tutte le più rilevanti trasferte per grossi carichi.

Fonte Il Mattino