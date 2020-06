Salerno. Giovane di colore accoltellato nel centro storico.

Dichiarazione del presidente Corpo di soccorso Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana: “Registriamo, nel tardo pomeriggio di oggi, un altro grave fatto di sangue in pieno centro città. Una nostra ambulanza ha soccorso e trasportato in ospedale un giovane di colore accoltellato con tre fendenti alla gamba destra. A quanto si apprende sarebbero stati tre ragazzi italiani”. L’ episodio segue quello di quattro giorni fa quando, in zona Sant’Eustachio “un nostro soccorritore subì una testata al volto da un uomo in stato di ebbrezza al quale il volontario stava cercando di misurare i parametri vitali”.