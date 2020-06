Salerno, droga al porto: sequestro da 40 milioni di euro

Maxi sequestro di droga per un valore complessivo di 40 milioni da parte del nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, all’interno di un container in sosta presso il porto di Salerno. Trovate circa 3 tonnellate di hashish e 1 milione di pasticche di amfetamine.La droga era nascosti in un carico di copertura di oltre 4.500 capi di abbigliamento di varie marche, risultati contraffatti e sequestrati.