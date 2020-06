Salerno: controlli delle Forze dell’Ordine per la “movida” nel centro città. Fine settimana senza episodi di intemperanza.

Nell’ambito dei predisposti controlli alle persone ed ai locali pubblici in base alle indicazioni emerse nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, gli operatori delle Forze dell’Ordine ed i militari dell’Esercito Italiano, secondo la pianificazione effettuata con ordinanza del Questore delle zone interessate al fenomeno della “movida”, hanno intensificato la vigilanza in città al fine di prevenire ogni forma di illegalità, anche nel rispetto delle norme nazionali e regionali per evitare la diffusione del contagio dal virus covid-19.

Sono state attenzionate in particolare le zone del centro storico e del lungomare dove maggiore è la concentrazione di giovani che frequentano i tanti locali bar e pub ivi presenti.

Nel dettaglio sono state sottoposte a controllo in zona centro città nr. 147 persone e nr. 43 veicoli, con l’elevazione di nr. 2 verbali di sanzione amministrativa.

Particolare attenzione è stata rivolta anche all’attività di controllo in merito alla regolarità della vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti orari di somministrazione, con l’effettuazione di mirati controlli amministrativi presso nr. 13 locali bar e pub del centro, anche al fine di prevenire eventuali assembramenti nonché ogni forma di abuso o intemperanza, a tutela dei cittadini.