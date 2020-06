Salerno. Colpito alla gola con un paio di forbici dal padre, il bambino non è in pericolo di vita

Lo ha colpito alla gola con un paio di forbici. Poteva ucciderlo. Forse, voleva ucciderlo. Tragedia sfiorata ieri mattina a Fuorni dove un uomo di 34 anni ha aggredito con inaudita violenza il figlioletto di appena sette anni. L’uomo è stato arrestato mentre il bambino è ricoverato presso il reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Ruggi d’Aragona, a San Leonardo. Tutto è accaduto intorno alle 9.30 di ieri mattina, quando i vicini di casa della famiglia hanno sentito delle urla. Intuito che si trattasse di un fatto grave, hanno immediatamente allertato il 118 e le forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Salerno, diretta dal maggiore Adriano Fabio Castellari, l’uomo avrebbe agito in preda a un raptus senza alcuna apparente causa scatenante.

LA RICOSTRUZIONESi sarebbe avvicinato al figlio con in mano un paio di forbici ma prima avrebbe tentato di strangolarlo. Intanto la madre del piccolo, accortasi di quello che stava accadendo, avrebbe tentato di difendere il figlio facendogli da scudo con il corpo. Ha infatti riportato alcune ferite lievi. Per fortuna il bambino non è in pericolo di vita. Il 34enne è stato arrestato mentre il bambino è giunto in ospedale in codice rosso, in stato di forte trauma psicologico, dove è stato preso in consegna dai sanitari del pronto soccorso del Ruggi e sottoposto a tutte le cure del caso. All’arrivo presentava dei tagli non profondi all’altezza del collo e lividi che lasciavano presagire un tentativo di strangolamento. Le ferite, invece, erano compatibili a quelle provocate da forbici tagliaerba. Agli occhi dei sanitari, fin da subito, la situazione non lasciava tanti dubbi sul fatto che il piccolo fosse stato oggetto di violenza, visto anche il suo stato di shock. Le condizioni di salute, però, non presentavano particolari criticità. A sciogliere i dubbi, che piano piano sono diventati sempre più certezze, alla luce anche delle prime notizie che iniziavano a giungere dall’esterno della struttura ospedaliera, è poi subentrata la concomitanza che anche la madre, arrivata in ospedale insieme al piccolo di sette anni, si facesse refertare per ferite da taglio alle braccia. Circostanza, questa, che lasciava presagire il tentativo da parte della donna di frapporsi tra lei e l’aggressore, per bloccarlo e difendere il figlio. Quello che da subito è parso chiaro a tutti è il quadro di forte degrado in cui si è sviluppata tutta la vicenda. Il bambino, al suo ricovero, oltre al grande spavento e al forte trauma che ha riportato, sembrava anche malnutrito. In ogni caso, non è mai stato in pericolo di vita. Attualmente è ricoverato presso il reparto di chirurgia pediatrica, prontamente allertato all’arrivo presso il plesso ospedaliero di via San Leonardo. Le sue condizioni sono stabili e se la caverà. «Il piccolo sta bene, ha avuto delle lesioni che non hanno avuto bisogno di essere suturate – spiega Ennio Clemente, capodipartimento età evolutiva del Ruggi – Sono quindi superficiali, seppure in una zona altamente pericolosa. Il bambino ha una ottima prognosi, di 6-7 giorni di guarigione. Non c’è una prognosi riservata. Non è dunque nulla di grave. Il problema è semmai psicologico, perché è terrorizzato da tutto quello che è accaduto. È in terapia antibiotica ed è accompagnato dalla madre. Anche lei è fortemente scossa dall’accaduto».

I PROBLEMI PSICOLOGICINelle prossime ore sarà visitato da una psicologa che stabilirà in che modo potrà avere inizio il recupero psicologico che dovrà seguire questo evento così doloroso e scioccante. Intanto i carabinieri sono a lavoro per chiarire il contesto in cui tutta questa assurda vicenda è maturata e per costruire un quadro indiziario solido che consenta di inchiodare l’aggressore alle sue responsabilità visto che l’ipotesi accusatoria per il 34enne è di tentato omicidio. L’uomo, invece, si trova nel carcere di Fuorni e non gli è stato permesso di avere contatti con nessuno. Le prossime ore saranno decisive soprattutto per appurare la sussistenza di fragilità psicologiche e mentali che per il momento sono solo ipotizzate. Non si esclude che l’uomo possa ponderare l’idea di commettere un gesto inconsulto, ragione per la quale resterà sorvegliato a vista fino a che la sua condizione psicologica non sarà chiarita. Stando alle prime indiscrezioni venute fuori, nei mesi passati l’uomo si sarebbe reso protagonista di accesi diverbi con la moglie. Appariva irritabile, in altri momenti stranamente silenzioso e solitario. Ci sarebbero anche dei precedenti di violenza ma al momento questa fattispecie si trova al vaglio dei carabinieri che, invece, sono stretti nel totale riserbo vista la delicatezza dell’accaduto. La madre del bambino è stata sentita poche ore dopo l’accaduto come persona informata sui fatti ma gli investigatori non escludono di sentirla nuovamente.

Fonte Il Mattino