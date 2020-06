Salerno. Celano ( FI ) “Il Comune dia la spiaggia ai residenti”

«Dopo aver annunciato con enfasi “innovativi” ed eclatanti provvedimenti per la gestione delle spiagge pubbliche, alquanto incomprensibili nella loro applicazione, l’Amministrazione comunale di Salerno fa marcia indietro dimostrando ancora una volta di non avere le idee chiare». A dichiararlo in una nota il consigliere comunale Roberto Celano, Capogruppo di Forza Italia.

«Nel frattempo – dice – siamo già a metà giugno e, nel mentre in ogni parte d’Italia i bagnanti possono fruire delle spiagge pubbliche nel rispetto delle regole e, sovente, con l’ausilio di personale specificamente incaricato al controllo dalle Amministrazioni, a Salerno l’accesso al mare è ancora impedito e l’arenile è “occupato” da pali e sbarramenti inutili ed antiestetici».

«Si provveda immediatamente a “liberare” le spiagge ed a consentire ai salernitani di andare a mare. L’Amministrazione avrebbe, semmai, il dovere di migliorare i servizi offerti ai bagnanti e di dotare le spiagge pubbliche di personale che possa occuparsi della sicurezza degli stessi e di far rispettare le disposizioni di sicurezza imposte a seguito dell’emergenza sanitaria. Si facciano cose semplici nell’interesse della comunità evitando di “inventarsi” insensati progetti più inclini a catalizzare il consenso che a dare risposte ai cittadini.