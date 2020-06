Salernitana:Ripresa tra allenamento e tamponi, domani doppia e nei prossimi giorni possibile partitella all’Arechi

Dopo due giorni di riposo, la Salernitana ha ripreso nella mattinata di oggi ad allenarsi. Prima della seduta i calciatori granata hanno effettuato altri test e tamponi, sul campo poi hanno svolto lavoro tecnico, sotto gli occhi di Ventura, per concludere con una partitella. Domani carichi di lavoro più pesanti con la doppia seduta sempre in programma al centro sportivo di Pontecagnano.

Gian Piero Ventura si sta proiettanndo al ritorno in campo col Pisa (20 giugno) e vuole riabituare la squadra al ritmo partita, possibile quindi che giovedì o nel fine settimana ci si possa trasferirire all’Arechi per una partitella in famiglia, un modo per riassaporare l’erba di casa in vista del calcio vero. I dialoghi tra la società e il Comune sono stati cordiali e positivi e dall’amministrazione è arrivato l’ok per usufruire dell’impianto, sanificato a dovere in questo periodo. Andranno fatte però valutazioni di tipo logistico: probabilmente la Salernitana non potrà usufruire degli spogliatoi e i calciatori dovranno fare la doccia al Mary Rosy o a casa propria. Come il cavalluccio anche il Pisa si sta rifocalizzando sul campionato, ieri i nerazzurri sono tornati in campo all’Arena Garibaldi.