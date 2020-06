Salernitana:Countdown campionato, Fabiani: “Ora tocca a noi. Se ne stecchi una, sei morto”

I weekend e gli infrasettimanali ci sono, ora si attende il calendario definitivo con anticipi, posticipi ed orari delle partite che saranno spalmate su più giorni e su due slot serali e pre-serali. La Serie B ha aggiunto ieri un altro piccolo tassello alla ripartenza del campionato che tra poco più di due settimane rivedrà i calciatori in campo. Anzi, prima, considerando che il giorno del recupero tra Ascoli e Cremonese è stato già indicato nel 17 giugno..

“Penso sia stato usato un senso logico nel partire dal recupero – ha commentato al Mattino il DG granata, Fabiani – Saranno 10 giornate complesse, compresa la coda play off e play out. Gli orari sono tutti da stabilire: è probabile che se si dovesse andare in concomitanza con la serie A potrebbero esserci degli anticipi di qualche ora rispetto alla tabella di marcia. Ma queste sono situazioni che verranno dopo. Certamente sarà un finale di campionato anomalo. Si gioca a luglio ed agosto con partite ravvicinate, qualche problematica per i turni infrasettimanali costanti e continui… Ma c’è da fare un sacrificio che sarà utile per contenere questa problematica anche per gli anni futuri. Se non si fosse più giocato si sarebbe messo un punto, è stata messa una virgola e si riparte. Adesso tocca a noi cercare di contenere quanto più possibile i danni”.

Ventura alla ripresa degli allenamenti collettivi ha tenuto la squadra in riunione tecnica per una mezz’ora e ha tenuto a sottolineare i meriti dei calciatori che hanno fatto il massimo per tenersi in forma nel periodo di lockdown. Ora si torna a fare sul serio con dieci gare da affrontare tutte al massimo per la Salernitana. “Aspetto la fine per tirare le somme. Non credo ci possano essere avvantaggiati o svantaggiati da questa situazione. Tutti ripartono da zero. La classifica ha già emesso qualche verdetto? Sarà anche vero, ma da sempre nei finali di campionato di B ci sono stati tanti stravolgimenti. – aggiunge Fabiani – Ci sono 30 punti in palio e può accadere di tutto, di positivo e negativo. Mi auguro che la Salernitana faccia di tutto per mantenere la zona play off. E poi? Per scaramanzia non mi esprimo, ma dico che ogni partita sarà da dentro o fuori. Ogni match sarà all’ultimo sangue. Non ti puoi permettere passi falsi con 10 partite alla fine. Se hai un paio di battute d’arresto difficilmente riesci a recuperare. Qui se stecchi un paio di incontri sei morto. Sarà come una fase eliminatoria. Mi aspetto un vero e proprio furore agonistico fin dalla prima partita. Così come mi aspetto e mi auguro che sia un finale di stagione corretto”.