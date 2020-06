Salernitana, si riparte! Contro il Pisa inizia il nuovo campionato, Ventura va col 3-4-3

SALERNITANA-PISA probabili formazioni (ORE 18.30, Stadio Arechi)

SALERNITANA (3-4-3): Vannucchi; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Lopez; Cerci, Djuric, Kiyine. A disp. Russo, Billong, Curcio, Capezzi, Di Tacchio, Karo, Galeotafiore, Maistro, Giannetti. All. Ventura

PISA (4-3-1-2): Gori, Pisano, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Pinato, De Vitis, Gucher; Soddimo; Marconi, Masucci. A disp. Dekic, Perilli, Birindelli, Belli, Pompetti, Siega, Minesso, Meroni, Vido, Varnier, Ingrosso, Fabbro. All. D’Angelo

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Scatragli/Saccenti). IV uomo: Federico Dionisi di L’Aquila

Sembra strano, eppur si gioca. Tre mesi e mezzo e oltre 34mila decessi dopo, il mondo del calcio prova a mettersi il coronavirus alle spalle e andare avanti. Regole diverse, ma il gioco è sempre quello vecchio: si torna in campo, oggi c’è Salernitana-Pisa. Manca l’abitudine, il ritmo, il tifo, anche un po’ di partecipazione. Ma è già campionato e teoricamente si dovrebbe ripartire da dove ci si era fermati. Praticamente è impossibile farlo. Trovare una linea di continuità con le prime ventotto giornate di questo campionato è sforzo vano, domani è una prima volta per tutti. Ma ci sarà poco tempo per riprendere confidenza con il pallone, perché la Salernitana è già obbligata a vincere. Nonostante tutto.

Una linea di continuità con il recente passato in realtà c’è, anche oggi Ventura deve leggere un lungo elenco di indisponibili prima di fare la formazione. Heurtaux, Mantovani e Cicerelli sono ko, Gondo e Jallow squalificati. Karo è a mezzo servizio. Ma soprattutto, 70 partite dopo, in porta non c’è Micai: il portiere mantovano ha alzato bandiera bianca, l’ultima volta che la Salernitana è scesa in campo senza Micai era il maggio del 2018 con Colantuono in panchina e Radunovic in porta. Una vita fa.

E allora per la prima volta in B gioca Vannucchi, il dodicesimo silenzioso che ha a lungo aspettato il suo momento che finalmente è arrivato. Ventura, come sempre, dovrà fare di necessità virtù e allora decide di cambiare tutto. Anche il modulo: accantonato il 3-5-2, la Salernitana oggi scende in campo con il 3-4-3. In difesa Aya agirà sul centrodestra con Jaroszynski dall’altra parte e Migliorini in mezzo. Davanti a lui la coppia Dziczek-Akpa, con Lombardi largo a destra e Walter Lopez a sinistra. In avanti il tridente che Ventura ha sempre pensato di provare senza mai averne la possibilità: Cerci a destra, Kiyine a sinistra, Djuric al centro. Per far male al Pisa, i fedelissimi.

Prima dello stop il Pisa era carichissimo dopo la vittoria nel derby con il Livorno. Oggi, chissà. Il dg Corrado garantisce sullo stato di forma e mentale dei suoi calciatori, D’Angelo non si nasconde e punta a fare punti. Con il rombo e l’ex Soddimo a provare a tirare lo scherzetto. Davanti a Gori giocano Pisano, Benedetti, Caracciolo e Lisi, mentre i tre di centrocampo sono Pinato, De Vitis e Gucher. Soddimo sulla trequarti, in avanti Marconi e Masucci.