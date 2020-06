Salernitana, riprendi a sognare: a Chiavari per ritrovare il sorriso, Ventura torna al 3-5-2

VIRTUS ENTELLA – SALERNITANA probabili formazioni (Stadio Comunale, ore 21)

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; G. De Luca, Rodriguez. A disp. Paroni, Zaccagno, Chajia, Bruno, Crialese, Crimi, Currarino, Adorjan, Toscano, Morra, Mancosu, Andreis. All. Boscaglia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Jaroszynski; Kiyine, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Lopez; Djuric, Gondo. A disp. Vannucchi, Russo, Migliorini, Curcio, Capezzi, Jallow, Di Tacchio, Karo, Cicerelli, Galeotafiore, Iannone. All. Ventura

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara (Bercigli/Berti). IV uomo: Marco Serra di Torino

La prima era di rodaggio, la seconda chiede certezze. Il campionato è ripartito da pochissimo ma la Salernitana già non può più sbagliare: una settimana dopo il pareggio casalingo con il Pisa, la squadra di Ventura torna a giocare in trasferta sul pericoloso sintetico di Chiavari. Alle 21 i granata sfidano la Virtus Entella, il cavalluccio deve riprendere a vincere. Già da stasera.

Ventura contro il suo passato, l’allenatore della Salernitana ha iniziato proprio a Chiavari. Ma l’amarcord può durare fino al fischio di inizio, perché contro il Pisa Djuric e compagni hanno perso l’occasione per avvicinare il secondo posto e adesso serve una risposta per confermare il piazzamento in griglia playoff. Il nono posto è vicino, lunedì ci sarà il turno infrasettimanale e stasera uscire senza punti sarebbe disastroso.

Non c’è Lombardi squalificato, con lui a casa anche Cerci e Giannetti: l’ex Toro doveva essere il top player della Salernitana di Ventura, adesso è diventato un caso. Possibile il taglio a fine anno, a Chiavari non va perché “sul sintetico rischia di farsi male e stare fuori due mesi”. E allora, con Cicerelli a mezzo servizio, Ventura è costretto a ritornare al 3-5-2 accantonato contro il Pisa. Tra i pali torna Micai, al centro della difesa confermato Billong: con lui Aya e Jaroszynski. A destra per forza Kiyine, a sinistra per forza Lopez: la novità è l’ingresso dal primo minuto di Fabio Maistro che fa compagnia a Dziczek e Akpa Akpro, intoccabili. In attacco, con Djuric, a disposizione Gondo e Jallow: gioca il primo, il secondo arma da utilizzare nel secondo tempo.

Boscaglia se la gioca con il 4-3-1-2 e l’ex Rodriguez in attacco. Con lui la zanzara De Luca, dietro le punte Schenetti. Davanti a Borra la difesa a quattro sarà composta da De Col, Poli, Chiosa e Scala. Paolucci fa la regia, Settembrini e Mazzitelli completano l’undici ligure.