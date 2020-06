Sabato 27 giugno esercitazione di soccorso sui sentieri del Molaro

Come annunciato da Tristano Francesco Dello Joio Ravallese, Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, sabato 27 giugno, si terrà sul monte Faito l’esercitazione di soccorso sui sentieri del Molaro, organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in collaborazione con la Pro Natura Campania e il patrocinio del Parco Regionale dei Monti Lattari. L’esercitazione riguarderà la simulazione di ricerca e salvataggio di due turisti dispersi tra i sentieri impervi del Molaro. Grazie al supporto dell’elicottero della Polizia di Stato / 6^ Reparto Volo, i soccorritori individueranno gli escursionisti e li porteranno in salvo con tecniche miste. Le operazioni coordinate dal Soccorso Alpino sono di particolare importanza per testare la prontezza e il lavoro di squadra dei volontari. “In passato – spiega il Presidente – è purtroppo già capitato che turisti perdessero l’orientamento tra i nostri boschi e sentieri, la prontezza dei soccorsi ha sempre evitato il peggio. Sabato sarà una giornata importante per tutti i volontari e soccorritori. Presente anche la Croce Rossa Italiana e ringrazio chi prenderà parte all’esercitazione perché contribuirà a rendere più sicure le passeggiate dei nostri turisti”.