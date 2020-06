Rottamazione scade se le rate si pagano oltre i cinque giorni. Tanti i casi dopo il Covid, ecco le disposizioni che permettono di pagare entro dicembre 2020

Rottamazione scade se le rate si pagano oltre i cinque giorni. Tanti i casi dopo il Covid . Ma ci sono le disposizioni che permettono di pagare entro dicembre 2020 , vedi sotto.

Il Decreto Crescita ha introdotto nella normativa della Rottamazione-ter una norma di tolleranza sul Pagamento in ritardo delle rate della Rottamazione-ter, compreso la prima rata. E’ possibile non perdere i benefici della Rottamazione-ter se si paga entro 5 giorni successivi dal termine di scadenza della prima o di una delle rate successive.

I termini di scadenza delle rate possono essere quindi spostati dal contribuente di 5 giorni, ma occorre non superare la deroga di legge, onde evitare di perdere i benefici della Definizione agevolata.

La legge prevede che con il pagamento della prima rata della Definizione agevolata verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio 2019) della Definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione.

Alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione agevolata, (31 luglio 2019), eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione.

Sul pagamento in ritardo, il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha introdotto un’importante novità a favore del contribuente. Infatti si prevede un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Scadenza rate rottamazione-ter con ritardo massimo di 5 giorni

La scadenza della prima rata è il 31 luglio 2019. Il contribuente perde i benefici della rottamazione se non paga entro il 5 agosto 2019.

La scadenza della seconda rata è il 30 novembre 2019. Il contribuente perde i benefici della rottamazione se non paga entro il 5 dicembre 2019.

Le altre rate sono in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno fino ad un massimo di rate di 18, che si concludono potenzialmente il 30 novembre 2023.

Il contribuente ha la facoltà di effettuare un pagamento o versamento in ritardo delle rate della rottamazione ter rispettivamente entro il 5 marzo, 5 giugno, 5 agosto e 5 dicembre, ossia entro 5 giorni dalle varie scadenze.

Mancato o insufficiente o tardivo pagamento rottamazione-ter

A prevedere la possibilità di pagare la rottamazione ter in ritardo senza sanzioni è il comma 14-bis dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018. Il comma 14-bis è stato introdotto nella normativa della Rottamazione-ter dal Decreto Crescita, il Decreto-Legge n. 34 del 2019. Il comma 14 invece prevede gli effetti del mancato pagamento oltre la scadenza, compreso i 5 giorni di tolleranza.

Il comma 14 prevede le conseguenze, che sono le seguenti: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 602.

Il comma 14-bis prevede la tolleranza di 5 giorni che consente il versamento in ritardo delle rate della rottamazione-ter: “Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”.

Il mancato versamento della Rottamazione-ter oltre i 5 giorni dalla scadenza di ogni singola rata produce l’annullamento della Definizione agevolata, con tutte le conseguenze previste dall’articolo 14.

MA ECCO LE DISPOSIZIONI CHE SALVANO DALLA SCADENZA DELLA ROTTAMAZIONE

Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21/L, recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto le seguenti novità in materia di riscossione:

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento



Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 agosto 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.

(art. 154, lettera a)

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

“Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio”



Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

(art. 154, lettera c)

Rateizzazioni



Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

(art. 154, lettere b, d)

Sospensione attività di notifica e pignoramenti



Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).

(art. 154, lettera a)

Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

(art. 152)

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00



Sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

(art. 153)

Consulta le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulle nuove disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

