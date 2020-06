Romina Power, morta la sorella Taryn. Il dolore e un commovente video per ricordarla. "Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli e quattro nipoti, dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno me mezzo contro la leucemia”. Con queste parole Romina Power ha detto addio alla sorella più giovane, Taryn, che è morta nella sua casa del Wisconsin, Stati Uniti, nella serata di venerdì 26 giugno. Romina non ha potuto raggiungere la sorella a causa della pandemia. Il ricordo su Instagram con tante foto e un filmato. “Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali, la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”.

Visualizza questo post su Instagram Taryn ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 12:43 PDT

Fonte Il Fatto Quotidiano