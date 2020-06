Ritrovati i caschi rubati a Praiano sabato notte

A volte c’è il lieto fine…e questo è uno di quei casi!

Questa mattina all’alba, accanto all’ingresso del Bar del Sole sono stati ritrovati i caschi sottratti sabato notte ai due motociclisti di Napoli.

Non ci interessa sapere chi e come li abbia riportati, ci fa piacere che quella che magari era solo una bravata non abbia avuto conseguenze, economiche per la parte lesa e penali per chi aveva commesso il fatto.

Stamattina la chiamata di Diego del Bar del Sole ci ha regalato un sorriso e la consapevolezza che i motivi che ci hanno portati negli ultimi 20 anni a frequentare Praiano, sono tuttora validi, disponibilità e gentilezza.

Grazie a tutti, è così che si fa, si può sbagliare ma è importante capirlo e sistemare le cose quando possibile.

Frank