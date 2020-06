Ritorno al ristorante, ma occhio alle regole!

In piena ripresa il campo della ristorazione, ma con regole ferree da seguire. Diventa delicato e fondamentale il momento dell’accoglienza. Ne parliamo con Francesco Strangis, responsabile di sala di “450 gradi”, il locale di Gianfranco Iervolino, pizzaiolo-menestrello che alterna pizze e performance televisive. Francesco ci racconta come è cambiata la gestione della sala con il coronavirus: intanto i coperti sono ridotti di oltre il 50%, e la distanza tra i tavoli da una sensazione tiepida, e resta fondamentale l’atteggiamento positivo da assumere all’accoglienza cercando di mettere subito il cliente a proprio agio. Andare al ristorante, “mangiare fuori” deve restare un momento piacevole, un’esperienza di gusto ma anche di benessere. Ecco che un sorriso con gli occhi dietro la mascherina può fare la differenza; misurare la temperatura, raccogliere i dati, spiegare le procedure, tutto può essere reso più leggero anche solo con una battuta leggera. E qui fa la differenza un maitre a cui ci si affida per superare lo scoglio della distanza ma che ti guida nell’esperienza che si cerca entrando dalle porte del locale. E se si torna a casa soddisfatti e con la voglia di ritornare, vuol dire che la nostra guida di sala ha fatto il suo dovere.