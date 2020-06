Ritornano le luci su Via Nastro Verde dopo 13 anni

Dopo 13 anni ritornano le luci su Via Nastro Verde. Attualmente sono in corso le prove tecniche del nuovo impianto di pubblica illuminazione che preludono al rilascio del certificato di regolare esecuzione che sancirà l’ultimazione dei lavori. L’impianto si avvale di lampade con tecnologia Led che, oltre a fornire una illuminazione conforme agli standard dettati dalle normative sulla sicurezza stradale, possono vantare anche una efficienza energetica tra le più elevate esistenti oggi sul mercato. L’assessore alla Pubblica Illuminazione, Rachele Palomba ha dichiarato: “Nonostante le difficoltà e le lungaggini burocratiche che hanno bloccato fino ad oggi l’ultimazione di quest’opera, riteniamo doveroso ringraziare innanzitutto i cittadini di via Nastro Verde che hanno prestato una insostituibile collaborazione, l’Ufficio tecnico comunale e gli amministratori che si sono dedicati anima e corpo affinché questo progetto potesse giungere al termine, in particolare modo l’assessore Lorenzo Fiorentino ed il consigliere Elvira De Angelis”.