Risolto il problema dei Lavoratori stagionali: iniziati a pagare i Bonus di Marzo ed aprile. Tanti lavoratori stagionali hanno iniziato a ricevere i Bonus riservato ai stagionali dell’importo di euro 1.200,00 . Fino ad oggi bloccati in quanto c’era diversità fra l’uniemens nel quale era riportata la lettera D di lavoratore a tempo determinato anziché la lettera S di lavoratore stagionale. Viva soddisfazione e’ stata manifestata dall’ex Consigliere Regionale Salvatore Gagliano che ha fatto un’autentica battaglia su questa situazione che ha dichiarato: oggi per me è un giorno di grande felicità ed elevata soddisfazione. Ero nel giusto quando dichiaravo che per gli onesti lavoratori stagionali avere il bonus era un diritto visto che a tutti gli effetti hanno da sempre svolto lavoro con alberghi stagionali. La chiave di volta e’ stato il cambio sul l’uniemens da lavoratori a tempo determinato a lavoratori stagionali. Ora sono anche certo che anche la Regione Campania si adeguerà a tale comportamento e riconoscerà a tutti i lavoratori stagionali il bonus di euro 300,00 per quattro mesi.