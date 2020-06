Riprendono le attività socio-culturali della Associazione Loro di Napoli, in Costiera Amalfitana alla fine di giugno

Riprendono le attività socio-culturali della Associazione Loro di Napoli-Eventi e Cultura, in Costiera Amalfitana alla fine di giugno. Riprendono le attività socio-culturali della Associazione Loro di Napoli – Eventi e Cultura. Una organizzazione che da oltre un decennio ha come mission l’ intento di scoprire i luoghi meno conosciuti della Campania ma non per questo meno interessanti. Capitanati dal vulcanico Presidente Carmine Allocca , saranno in Costiera Amalfitana per l’ultimo week end di giugno. Previsto pranzo sociale presso l’esclusiva Torre Normanna di Maiori per poi proseguire alla volta della Abbazia di Santa Maria dell’Olearia, splendido esempio di costruzione del XI sec. interamente edificata nella roccia della divina costiera. Loro di Napoli sono dei gaudenti e hanno scelto Ravello per una notte da favola presso l’hotel Bonadies di Ravello per poi visitare , l’indomani la grande bellezza delle ville più belle di tutto il Sud Italia e cioè Villa Rufolo e il Complesso Botanico di Villa Cimbrone , luogo preferito da Ava Gardner. Un salto a Scala che nella sua semplicità risulta essere il Comune più antico di tutta la Costiera.