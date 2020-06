Ripartenza scolastica, consiglieri comunali di minoranza interrogano il sindaco

CESA. Nella mattinata di domenica 28 giugno, i consiglieri comunali di minoranza del comune di Cesa hanno presentato un’interrogazione al sindaco e alla segretaria comunale inerente “la riapertura delle scuole e l’emergenza sanitaria”.

Il documento, sottoscritto da Ernesto Ferrante, Raffaele Bencivenga Amelia Bortone, Carmine Alma e Luigi De Angelis, ha tenuto in considerazione diversi fattori: la difficile situazione venutasi a creare con la pandemia causata dal Coronavirus, che ha imposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a partire da marzo 2020, per proseguire le lezioni per mezzo della didattica a distanza; la mancata conoscenza di quali saranno le evoluzioni sulla situazione epidemica e come bisogna prepararsi ad affrontare il nuovo anno scolastico con modalità diverse rispetto alle precedenti e con maggiori risorse e mezzi; la riapertura delle scuole a settembre 2020 che sarà sicuramente un momento particolare delicato da programmare, così come è necessario riorganizzare le strutture per ospitare tutti gli studenti, gli insegnanti, il personale amministrativo e ausiliario, mantenendo le distanze di sicurezza ed il rispetto delle norme sanitarie; il bisogno di preparare e prevedere, da parte dell’amministrazione comunale, un piano complesso ben articolato di risorse adeguate a disposizione degli istituti, ferme restando le linee guida ministeriali a differenza degli anni precedenti e senza indugio.

Il gruppo di minoranza vuole conoscere se l’Amministrazione abbia predisposto un piano, in concerto con il preside, per utilizzare degli spazi comunali aggiuntivi, qualora quelli in possesso dell’istruzione scolastica non fossero sufficienti al fine di ottenere il distanziamento necessario. I consiglierei comunali, altresì, intendono comprendere se l’Amministrazione Comunale abbia fornito la scuola di sufficienti arredi quali, banchi e sedie e se si considera percorribile la richiesta di concedere dei bonus comunali da utilizzare per la formazione tecnologica della popolazione scolastica. Infine, i gli esponenti politici cesani si chiedono se non si ritenga imprescindibile, in questa fase, coinvolgere altre professionalità utili allo svolgimento delle attività didattiche affinché l’inizio del nuovo anno scolastico venga posto su solide basi, condivise con genitori ed insegnanti.

“È necessario procedere in maniera seria e veloce alla pianificazione di una manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche presenti sul territorio – concludono i consiglieri comunali di minoranza -. Urge un quadro chiaro delle relative necessità finanziarie necessarie per sostenere interventi urgenti come revisione delle porte, dei bagni, dell’interno ed esterno della scuola, il taglio dell’erba, la pulizia e la sicurezza delle piante”.