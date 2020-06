Richard Wagner a Ravello – 140esimo anniversario: il trailer

In anteprima, il trailer ufficiale del video celebrativo realizzato nel 140esimo anniversario dell’arrivo di Richard Wagner a Ravello.

Immagini, musiche e testi davvero emozionanti per la rievocazione della visita del “Genio di Lipsia”, avvenuta il 26 maggio 1880.

Grazie all’étoile Eleonora Abbagnato, al soprano Carmen Giannattasio, all’attore Alessandro Preziosi e al maestro Maurizio Agostini per il loro prezioso contributo artistico.

La Regione Campania, insieme alla Fondazione Ravello e al Comune, si è fatta promotrice del primo grande evento internazionale realizzato in Italia dall’inizio dell’emergenza COVID-19.

Il docufilm sarà trasmesso in particolar modo in Germania, per rafforzare il legame storico con la nostra terra.

Ripartiamo dalla cultura per il rilancio e la promozione turistica della nostra bellissima regione.

Campania Divina, Campania Sicura.