RIAPRE L’AMBULATORIO DI RADIOLOGIA ALL’ OSPEDALE COSTA D’AMALFI .

L’impegno congiunto dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona della Regione Campania e delle amministrazioni locali ha determinato una significativa innovazione presso il Presidio Ospedaliero “Costa d’Amalfi”. Da mercoledì 17 giugno riparte, infatti, l’ambulatorio di Radiologia, con un servizio sempre più vicino al cittadino che potrà procedere alla prenotazione delle prestazioni di diagnostica per immagini tramite call center numero verde 800130850 e fruire della possibilità di effettuare il pagamento del ticket anche per via telematica, presso le farmacie locali. Il servizio ambulatoriale di Radiologia sarà articolato quotidianamente dal lunedì al venerdì, con fascia oraria sia mattutina che pomeridiana, con programmazione delle prestazioni in base alle classi di priorità e nel rispetto delle misure generali volte alla prevenzione del rischio di diffusione del Virus SARS – CoV2. A cura del Radiologo e del TSRM di turno saranno erogate prestazioni di Radiologia Tradizionale, Ecografie e Tac.

Si ringraziano il Direttore Generale Dr. Vincenzo D’Amato, il Direttore Sanitario Dr.ssa Anna Borrelli, il Capo Dipartimento di Diagnostica per Immagini Dr. Renato Saponiero, il Direttore Sanitario di Presidio Dr. Angelo Gerbasio, il Direttore UOC di governo degli accessi e flussi informativi Dr. Silvio Cigolari e la Responsabile UOSD di Radiologia del P.O. Costa d Amalfi Dr.ssa Pia Andreotta. Continua il nostro impegno costante per l’eccellenza della SANITÀ in Costa D’Amalfi.

Il delegato alla Sanità per la Conferenza dei Sindaci.