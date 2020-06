Riapertura scuole. Per le elementari spunta l’ipotesi della mascherina per tutto il giorno. La ministra della Scuola Lucia Azzolina ha proposto il 14 settembre per la riapertura delle scuole, anche se bisogna ancora capire in che modo gli studenti torneranno tra i banchi e quali saranno le regole da rispettare.

Quella delle mascherine alle scuole elementari durante tutta la giornata è una delle novità delle nuove linee guida per la riapertura varate ieri dopo la riunione fiume fra i tecnici dei ministeri Affari regionali, Salute e Istruzione. Sarà poi il comitato tecnico scientifico a valutare “a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto primaria), per tutta la durata della permanenza a scuola e nei diversi ordini e gradi, una volta che possa essere garantito l’assoluto rispetto del distanziamento fisico sulla base dell’andamento dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali. Il distanziamento fisico (inteso come un metro tra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione”.

Inoltre, resta la possibilità per le regione e gli enti locali “la ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio”.

Nella nuova bozza rimane, come previsto nel precedente documento, la possibilità di prevedere turni differenziati e lezioni anche di sabato, e non è escluso che l’arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti.