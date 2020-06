Riapertura scuole. Nuove ipotesi sul rientro: spunta la data del 5 ottobre. Negli ultimi giorni, sta facendo molto discutere la riapertura delle scuole. Superata la pandemia, infatti, si è presentato il problema delle elezioni amministrative.

Cristina Grieco, coordinatrice della commissione istruzione per la Conferenza delle regioni, in un’intervista riportata da Repubblica ha spiegato: «Posticipare l’avvio delle lezioni a dopo le votazioni sarebbe un messaggio molto brutto, significherebbe dire: la scuola viene dopo tutto il resto. Non è accettabile. Oltre al disagio che creerebbe alle famiglie. Avevamo chiesto di votare prima, il 6 o il 13. La scelta del 20 è infelice, ma a questo punto allora facciamo partire le lezioni prima del voto e poi le sospenderemo laddove ci sono i seggi. È il male minore».

La data di ripartenza, ogni anno, oscilla tra il 12 e il 15 settembre, ma, essendo l’idea generale quella di fissa l’election day, che andrebbe a comprendere in una sala data le amministrative regionali, il primo turno delle comunali e forse anche il referendum sul taglio dei parlamentari, al 20 settembre, gli istituti seggio dovranno restare chiusi almeno dal 18 fino al 22 settembre.

A scuola si tornerebbe, dunque, secondo queste teorie, il 23 settembre, quindi l’ultima settimana del mese.

Nelle ultime ore, però, si sta discutendo anche della possibilità di una riapertura delle scuole direttamente ad ottobre ad elezioni concluse, con la prima data utile fissata in lunedì 5 ottobre.