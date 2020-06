Riapertura confini, stazione di Salerno setacciata

Controlli in stazione a Salerno sui passeggeri in arrivo da altre Regioni. Da oggi sono possibili gli spostamenti in tutta Italia, ma i passeggeri provenienti da fuori Regione devono essere monitorati con il controllo della temperatura ed eventualmente, nel caso la stessa superi i 37.5, sottoposti a test rapido Covid-19 e tampone, in conformità a quanto previsto con dall’ordinanza emanata da Palazzo Santa Lucia la notte scorsa.

In stazione a Salerno – come scrive TvOggi Salerno – c’erano gli operatori della Croce Rossa, le forze di Polizia, la Polfer, la Protezione aziendale ed anche i militari dell’esercito.