Relax tra Amalfi e Sorrento per gli attori Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo fino allo Scoglio a Marina del Cantone

Le due costiere iniziano a popolarsi di vip per questa estate. Si sono concessi una breve vacanza tra Amalfi e Sorrento i due attori Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo, che hanno deciso di far visita alla Città Repubblica Marinara d’Italia, godendo un po’ di sole e di mare, oltre ad un immancabile passeggiata per il centro storico.

Dalle stories di Instagram, i due amici sono approdati in Costiera Amalfitana partendo da Sorrento, godendosi una gita in barca con sosta a Massa Lubrense giù Nerano al ristorante Lo Scoglio a Marina del Cantone prima di giugere ad Amalfi. Qui sono stati riconosciuti nonostante Cristiano e Diana indossassero la mascherina.

I due attori, che sono stati molto disponibili con i fan nel concedere qualche foto ricordo, non si sono lasciati perdere una visita tra le bellezze del Duomo, cinto oggi a festa per le celebrazioni del Santo Patrono, S. Andrea Apostolo.

Dopo l’arrivo di Llorente e Malcuit a Positano, l’annuncio di Sienna Miller a luglio, si segnala ad Amalfi dopo lo speaker Gabriele Corsi, sono giunti anche Diana Del Bufalo, duttile attrice e cantante, che si è prestata anche a presentatrice televisiva e Cristian Caccamo, noto attore di famose fiction Rai come “Il paradiso delle signore”, “Provaci ancora Prof!”, “Che Dio ci aiuti” e “Don Matteo”.