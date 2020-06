Relax in Costa d’Amalfi per la bella giornalista sportiva Jolanda De Rienzo

La bella giornalista sportiva Jolanda De Rienzo sceglie la Costiera Amalfitana per godersi un po’ di relax. La presentatrice di Eleven Sports (provider che trasmette le partite di Serie C), nelle ultime ore ha pubblicato delle stories su Instagram, in cui si ritrae mentre si gode un riposante weekend ad Amalfi: non mancano gli scatti con la quale strega i suoi oltre 310mila follower.

Jolanda ha soggiornato a Villa Alba d’Oro, tra Amalfi e Conca dei Marini, coccolata nella location storica con una vista panoramica sulla Divina: dai social la giornalista fa poi un appello di incoraggiamento a viaggiare per il Bel Paese, scegliendo le sue eccellenze in questo periodo post Covid: “Oggi più di ieri sosteniamo la nostra Italia. In sicurezza si può viaggiare! Non sarà come prima… dovrete abituarvi a sanificazione della stanza, mascherine ed evitare assembramenti con chi non sarà con voi… Ma la nostra Italia merita, la nostra curiosità e la voglia di sapere devono essere soddisfatte”.

In tarda serata, sui propri canali social ha poi anche dedicato un post al #BlackoutTuesday, con la foto nera per la morte di George Floyd: “Oggi avrei voluto raccontare le mie giornate e abbracciare un’Italia stanca ma che spera di riprendersi. Ho però deciso di sposare una causa, lo faccio con consapevolezza… la stessa che mi spinge a sapere che il mio post non servirà a nulla… soprattutto non distruggerà il razzismo e le ingiustizie! Sono una goccia nell’oceano…e non ci sono confini per provare a combattere un oceano d’indifferenza! Restare in silenzio però mi fa più pura che urlare la mia rabbia!”

Chi è Jolanda De Rienzo?

Partenopea, classe 1987 e bellezza mediterranea da vendere, Jolanda De Rienzo si è laureata all’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa in Scienze della Comunicazione. La sua carriera inizia in alcune emittenti regionali, conducendo programmi come “Restate con Noi”, “Goal di Notte” e “Goal Show”: in quest’ultima trasmissione divenne celebre lo screzio in diretta con Valter De Maggio, in cui si arrivò ai ferri corti, con la De Rienzo che lasciò lo studio su invito di De Maggio.

Dopo esser passata a Sportitalia, Jolanda negli ultimi anni è la cantrice delle partite di Serie C sulla rete Eleven Sports. Ad inizio 2020 la giornalista fa professionalmente ritorno nella sua Campania, conducendo le dirette de “Il Mattino tra i Tifosi”, intervistando i supporter azzurri dopo le partite. Nella vita privata, Jolanda De Rienzo è fidanzata con Nicolò Frustalupi, vice di Valter Mazzarri, allenatore esonerato dal Torino il 4 febbraio dopo aver patito tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa.