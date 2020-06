Regione Campania, De Luca: “Controlli a tappeto sugli stagionali. Mondragone gestita al meglio”

“Su Mondragone, come sempre, abbiamo reagito con immediatezza – dice il Governatore Vincenzo De Luca.”

“Non appena avuta la notizia, abbiamo messo in quarantena le palazzine. Sono state mobilitate le forze dell’ordine per avere controlli rigorosi per isolare i contagi. Sono contagi arrivati dalla Bulgaria o da altre parti del mondo, ma come sempre siamo impegnati a garantire la serenità delle nostre famiglie. Faremo nelle prossime settimane anche i controlli a tappeto per gli stagionali che vanno a lavorare nelle campagne. Stiamo reggendo bene – conclude – e dando tranquillità sanitaria, e non solo, alle comunità. Il lavoro è impegnativo, la nostra attenzione massima.”