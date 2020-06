Napoli . REDDITO DI EMERGENZA: Prorogato termine per presentazione domanda al 31/07/2020 .Comunicato della Regione Campania inviateci dal sindaco di Minori in Costa d’ Amalfi Andrea Reale

🔴 ATTIVATI PROLUNGAMENTI NASPI per due mensilità per chi non ha fruito indennità covid ed ha prestazione in corso tra Marzo e Aprile 2020, avviene tutto in automatico nessuna domanda da presentare

🔴 INDENNITÀ 1000 EURO STAGIONALI DEL TURISMO RELATIVA A MAGGIO 2020: DOPO DIVERSE CONTRADDIZIONI DELL’INPS RESTA DEFINITIVO CHE NON BISOGNA RIPRESENTARE DOMANDA ma le erogazioni avverranno in automatico per coloro che hanno fruito dell’indennità già per Marzo e Aprile. ATTENZIONE: indennità diventa di mille euro SOLO per coloro che alla data del 19 Maggio non risultino in forza lavoro o in fruizione di naspi. Non cambia nulla per coloro che hanno già goduto del bonus per Marzo e Aprile ma avessero già trasmesso anche domanda per Maggio attraverso funzione del sito inps. Non vi sono indicazioni precise su quando saranno erogate le somme, neanche quelle relative alle domande degli stagionali dei settori diversi dal turismo o quelle da riesami stagionali del turismo in sospeso.

🔴 BONUS VACANZE

Attenzione: non esiste una domanda da inoltrare attraverso patronato o pin inps ma solo una app da scaricare e dalla quale attivare il bonus con il proprio cellulare!

Il bonus è rivolto a famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico- ricettive, agriturismi e bed and breakfast che aderiscono all’iniziativa.

Il bonus può essere fruito dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare; le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale.

Il bonus è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone; l’importo è ridotto a 300 euro nel caso di nuclei familiari di due persone e ridotto ulteriormente a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il bonus è fruibile nell’ 80 % sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20 % come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2020 (730 2021).

Il bonus, come già detto, deve essere speso in un’ unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile; il pagamento deve avvenire senza l’ausilio di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio o tour operator.

Il bonus viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE – carta d’identità elettronica) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone denominata IO, l’app dei servizi pubblici.

Al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid è possibile consultare l’elenco dei fornitori di identità SPID e le modalità di rilascio dell’identità digitale prevista per ciascuno.

La Carta di identità elettronica (CIE) è il nuovo documento identificativo a cui è associato un PIN di 8 cifre che permette di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione; le prime 4 cifre vengono fornite al cittadino dall’ufficio dell’anagrafe comunale al momento della richiesta, mentre le ultime 4 cifre vengono recapitate al cittadino con la raccomandata.

Dopo essersi correttamente registrati attraverso una delle due modalità (SPID o CIE), l’app IO chiede all’utente di impostare un PIN ed eventualmente una delle funzionalità di riconoscimento biometrico disponibili sul proprio dispositivo (impronta digitale o riconoscimento del volto); una volta confermata la richiesta ed essere risultato idoneo (analisi automatica da parte dell’app dei requisiti ISEE), bisogna solo attendere che l’app IO comunichi l’attivazione del bonus.

Nella sezione “Pagamenti” dell’app IO saranno visibili:

• il codice univoco e il QR- code associato da comunicare al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore;

• l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare;

• l’elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti nella DSU presentata;

• il periodo di validità entro il quale spendere il bonus.

🔴 BONUS REGIONE 1000 EURO PER LAVORATORI SETTORE TRASPORTO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON CARATTERE DI STAGIONALITÀ

Attenzione: chi intende avvalersi del patronato per la trasmissione della domanda deve segnalarlo su whatsapp allegando documento valido di identità e digitando (no foto) codice iban La misura si rivolge ai lavoratori con contratto a tempo determinato con carattere di stagionalità appartenenti al settore del trasporto passeggeri (aereo, marittimo e terrestre).

La misura consiste in un’indennita’ straordinaria “una tantum” pari a 1.000 euro che verra’ erogata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) aver avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con carattere di stagionalità (STAGIONALE SI UNILAV) che sia cessato, per causa non imputabile al lavoratore, nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 e il 31 Gennaio 2020, anche se attualmente percettori di indennità di disoccupazione;

2) la durata del rapporto di lavoro nel predetto periodo sia stata di almeno trenta giorni;

3) non siano, alla data della domanda, titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato);

4) l’Impresa, alle cui dipendenze hanno avuto il rapporto di lavoro, rientri in una di quelle che svolgono le attivita’ individuate dai seguenti codici ATECO (Attività ECOnomiche):

• 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane)

• 49.32 (trasporto con taxi, noleggio di autovettura con conducente)

• 49.39.09 (altri trasporti su strada di passeggeri, servizio di linea effettuato con autobus a livello extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman, servizio di navetta all’interno delle aree aeroportuali; gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti; trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane)

• 50.10 (trasporto marittimo e costiero di passeggeri)

• 52.23 ( attività dei servizi connessi al trasporto aereo)

La consultazione dell’appartenenza ai codici ATECO è possibile mediante consultazione del modello UNILAV (modello di assunzione), che è da richiedere al datore di lavoro.

La registrazione è possibile all’ indirizzo https://conitrasporti.regione.campania.it nella sezione lavoratori stagionali; il sistema genererà una mail di conferma della registrazione e una password temporanea di accesso.

La compilazione delle domande deve avvenire solo tramite predetta piattaforma, allegando copia fronte/retro del documento di identità del richiedente il contributo e codice IBAN del conto corrente bancario o postale.

L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile dalle ore 10.00 del 29 Giugno 2020 alle ore 15.00 del 20 Luglio 2020. Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica: lavoratoristagionali@regione.campania.it.

La Regione Campania in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del beneficio, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sia in foma diretta sia mediante strutture convenzionate, per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti. Il destinatario del bonus è tenuto a trasmettere alla Regione Campania, entro 10 giorni dalla richiesta da parte degli Uffici Regionali, pena la decadenza del beneficio, tutta la documentazione necessaria al fine della verifica delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda.