Ravello. Una ripartenza da “Vittoria” coi piatti gourmet di Gianfranco

Ravello ( Salerno ) . Una ripartenza da “Vittoria” dai piatti gourmet di Gianfranco. Può Positanonews non fare gli auguri alla grande al “Vittoria”? All’amico Gianfranco Cioffi ristoratore-blogger social un augurio di cuore a lui e a tutta Ravello la “Città della Musica” comincia a suonare col turismo. Sarà di “prossimità” dalla Campania, Napoli, Salerno, ma anche da tutta Italia e dall’Europa, piano piano la Costiera amalfitana si riprende. E si è visto oggi con l’affluenza che ha provocato traffico fra Ravello, Atrani e Amalfi, parcheggi esauriti e quant’altro. Non ci resta che consigliarvi una capatina dal caparbio , simpatico, e bravo chef, Gianfranco ve lo consigliamo, si trova al centro, al lato di Villa Rufolo prima di prendere le scale per Villa Cimbrone, un locale nel cuore dell’area turistico che fa vera e buona cucina. In bocca al lupo da Positanonews

