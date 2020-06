Ravello, semafori spenti e traffico in tilt in direzione Castiglione. Ecco cosa è successo

Serata nera a Ravello per la viabilità. Semafori spenti hanno bloccato il traffico in direzione Castiglione, a causa di problemi tecnici alle infrastrutture elettriche dell’alta tensione. L’impianto semaforico VIACON che regola il transito lungo la SP 373, nel tratto Cigliano-Civita non era più funzionante, paralizzando la viabilità in entrambe le direzioni.

Tale situazione ha riversato i disagi dovuti al traffico anche sulla Statale Amalfitana in direzione Amalfi, rovinando il rientro dei turisti che avevano deciso di trascorrere una domenica tranquilla in Costiera Amalfitana. Inoltre nel pomeriggio si sono rilevati cali di tensione e interruzioni del servizio di energia elettricanelle abitazioni del territorio comunale di Scala e Ravello.