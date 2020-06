Ravello, rifiuti non conformi in strada: scatta il sequestro della Polizia Giudiziaria

Gli agenti della Polizia Municipale di Ravello, nel corso dei controlli effettuati questa mattina sul corretto conferimento dei rifiuti, hanno rinvenuto 2 cumuli non meglio identificati ed identificabili, potenzialmente dannosi ed inquinanti, avvolti in sacchi neri, non smaltibili in modo adeguato.

La Polizia Giudiziaria ha ritenuto di porre i sacchi rinvenuti a sequestro.

Sono attualmente in corso le indagini che porteranno ad individuare le responsabilità civili e penali ed il Comando di Piazza Fontana Moresca resta a disposizione per raccogliere eventuali ulteriori segnalazioni utili per le indagini.