Ravello, riapre al pubblico Villa Rufolo: ecco tutte le info. E compare la bandiera italiana…

Ravello. Finalmente riapre anche Villa Rufolo. Da ieri, infatti, è possibile visitare lo storico edificio, ecco le info in merito.

La Villa è aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 20, in orario continuato (ultimo ingresso 19,30). I biglietti si possono acquistare al prezzo di 6 euro, ordinario; 5 euro per gruppi di 10 persone e ridotto 5-12 anni e oltre 65 anni.

La visita si sviluppa esclusivamente all’esterno, lungo un percorso a senso unico; massimo 5 persone per gruppi di visitatori autonomi (ad eccezione di nuclei familiari conviventi); massimo 10 persone per gruppi accompagnati da guide turistiche; per gruppi di 10 persone PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA con almeno 72 ore di anticipo via e-mail a segreteria@villarufolo.it .

Precauzioni da seguire:

Indossare sempre la mascherina all’interno del complesso monumentale

Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri visitatori

Divieto di creare assembramenti

Accesso vietato in caso di febbre superiore a 37.5° (Fondazione Ravello-Villa Rufolo si riserva di misurare la temperatura all’ingresso).

Intanto, questa mattina, in occasione della Festa della Repubblica, è comparsa una bandiera italiana.