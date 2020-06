Ravello. Questione spiaggia, il Sindaco risponde alle opposizioni: “Vergogna, noi lavoriamo per la città”. Il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino ha risposto alle opposizioni, chiarendo il problema creatosi sulla questione spiaggia. Infatti, la spiaggia di Castiglione risulta attualmente l’unica spiaggia della Costiera Amalfitana non solo ad essere ancora chiusa, ma a non essere stata mai aperta. Il sindaco ha sottolineato la presenza di problemi di sicurezza. Insieme al gruppo di Ravello, il sindaco ha attaccato duramente le opposizioni, dicendo loro di vergognarsi: “Noi stiamo lavorando per la città ed a breve cercheremo di risolvere anche questo problema”. Il problema delle spiagge, infatti, è molto delicato, considerando anche quanto accaduto a Vietri sul Mare, in seguito all’invasione dei bagnanti ed ai provvedimenti adottati successivamente.