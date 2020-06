Ravello. Onorificenza ad Alfonso Calce. La riflessione di Ulisse Di Palma

Ravello ( Salerno ) . Onorificenza ad Alfonso Calce. La riflessione di Ulisse Di Palma che condividiamo, Alfonso Calce è un punto di riferimento per tutta la Costiera amalfitana

Si arricchisce la lista dei Ravellesi Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana .

Il 2 giugno u.s. e’ toccato ricevere l’ ambita onorificenza ad Alfonso Calce , noto operatore commerciale della nostra citta’.

L’ inossidabile Alfonso e’ stato ed e’ punto di riferimento per quanti arrivano a Ravello e, non solo.

La sua figura rassicurante, il suo dinamismo costante nel gestire lo spazio riservato agli avventori, sono immagini impresse nella mente e nel cuore dei numerosi turisti e locali, come resta inscindibile dalla sua persona la cara, dolce figura di Donna Carmela, compagna di vita e di lavoro, motore autentico anche se non appariscente di un sodalizio umano e di un’attività commerciale oramai datata nel tempo che, oggi figli e nipoti portano avanti con serietà e alta professionalità.

Una coppia quella di Alfonso e Carmela unica e autentico esempio per le nuove generazioni.

Il Cavaliere Alfonso Calce va ad infoltire i ranghi dei Ravellesi insigniti della prestigiosa onorificenza .

Uno per tutti desidero ricordare l’amico Giovanni Conte che non e’ più tra noi.

Anch’ egli fu insignito il 25 marzo dell’ anno 1999 dall’ allora Presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro per dimostrati meriti nel campo dell’ economia quale Direttore di stabilimento del gruppo Pirelli e del gruppo bancario americano Morgan e Stanley.

Giovanni Conte come Alfonso Calce , amici ed attori di quella piazza Vescovado, luogo di tutti, dove poter agire , comunicare, nuotare nelle proprie acque, in questo lembo di terra sospeso fra cielo e mare, dove i caratteri sono forti come i loro, con le proprie convinzioni, con i loro sguardi rassicuranti.

Amici che sono stati e sono punto di riferimento, non codificato dalle consuetudini sociali, carismatici, intelligenti e sempre disponibili.

Pezzi di storia cittadina, di aneddotica e di altruismo esempi da seguire per vivere in amicizia, coltivando l’Amore per la famiglia e il Paese in semplicità . ❤️❤️❤️