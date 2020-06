Ravello. Nomina del terzo rappresentante del Comune nel “Consiglio Generale di Indirizzo presso la Fondazione Ravello”

Ravello. Al via la nomina del terzo rappresentante del Comune nel “Consiglio Generale di Indirizzo presso la Fondazione Ravello” che prenderà il posto di Michelangiolo Mansi, ex ragioniere capo del Comune che aveva tempo fa presentato le sue dimissioni. Il rappresentante del Comune presso la Fondazione dovrà possedere una competenza tecnica, giuridica ed amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica. Il nome che circola di più in questo momento è quello di Nicola Amato, capogruppo di minoranza. Spetterà al Sindaco Salvatore Di Martino effettuare la nomina dopo aver attentamente valutato le candidature presentate e dopo essersi confrontato con i capigruppo consiliari in un incontro previsto a Palazzo Tolla il prossimo 29 giugno alle ore 18.00. Le candidature dovranno pervenire per iscritto entro le ore 12.00 di lunedì 29 giugno accompagnate da una proposta motivata e dalla dichiarazione di disponibilità ad accettare la nomina.

