Ravello/Minori, interventi di messa in sicurezza per 60 mila euro

Nuovo cantiere pubblico tra Ravello e Minori, Costiera amalfitana.

E’ in corso il cantiere per i lavori di somma urgenza che riguarda alla messa in sicurezza del territorio del Villaggio di Villamena dopo le frane e gli smottamenti del 21 e 22 dicembre scorsi. L’intervento, a partire dal territorio di Ravello, riguarderà nel Comune di Minori l’asta torrentizia S.Caterina, che dalla località “Butto della Madonna” attraversa la frazione Villamena per sfociare nel nuovo alveo del Reghinna Minor. Le opere consistono essenzialmente nella rimozione del materiale franoso e nella pulizia dai relativi detriti, e sono finanziate dalla Regione Campania per un importo di circa 60.000 euro. Trattandosi di lavori urgenti e indifferibili, finalizzati alla salubrità dei luoghi e alla sicurezza delle persone, ne è preventivata la conclusione in tempi rapidi. Un ulteriore intervento pubblico, dunque, a riprova che l’impegno dell’Amministrazione a tutela degli interessi generali e per un pronto ritorno alla normalità non è venuto meno neanche nel periodo dell’emergenza sanitaria.

L’ Amministrazione Comunale.