Ravello. La good news, riapre l’hotel Bonadies. Ecco il post della struttura alberghiera della cittadina della Costiera amalfitana

Siamo lieti di comunicare la nostra apertura!

Siamo pronti a regalarvi un soggiorno all’insegna della sicurezza e del relax.

Misureremo la temperatura ad ogni ingresso per rendere il vostro tempo trascorso con noi più sicuro. Igienizzante e guanti sono a vostra disposizione.

Novità 2020: la colazione sarà servita sulle nostre terrazze più grandi, quelle panoramiche.

Siamo felici di riavervi con noi e non esitate a contattarci per usufruire degli sconti a voi riservati.