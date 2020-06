Ravello. La Giunta Municipale ha approvato il contratto di comodato d’uso per l’Auditorium Oscar Niemeyer

La Giunta Municipale di Ravello, con delibera n.69 del 18.06.2020, ha approvato il contratto di comodato d’uso per l’Auditorium Oscar Niemeyer a favore della Fondazione Ravello.

Il comodato d’uso, dalla durata di anni 5, è stato voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Salvatore Di Martino, d’intesa con la Regione Campania ed il Commissario della Fondazione Avv. Almerina Bove, al fine di dare concreta attuazione al “Progetto Ravello” che ha lo scopo di pervenire ad una gestione strutturata dei beni di interesse culturale, artistico e archeologico presenti nel territorio comunale, affinché in essi sia possibile organizzare in tutti i mesi dell’anno eventi di carattere culturale che possano svolgere la funzione di attrattori turistici, destagionalizzando in tal modo l’attività turistica del territorio, anche al fine di contenere l’emarginazione giovanile ed offrire nuove opportunità di lavoro.