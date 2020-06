Ravello. Innovazioni all’ospedale Costa d’Amalfi, riapre l’ambulatorio di cardiologia ed angiologia. Sanità a testa alta

Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi. Sanità al Costa d’Amalfi a testa alta

L’impegno congiunto del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca del Consigliere alla Sanità Dr. Enrico Coscioni, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle amministrazioni locali ha determinato una significativa innovazione presso il presidio ospedaliero “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello. Da lunedì 8 giugno riparte, infatti, l’ambulatorio di cardiologia e angiologia. Il servizio sarà articolato quotidianamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00, con il giovedì mattina dedicato alla ultrasonografia vascolare. A cura del cardiologo di turno saranno erogate le seguenti prestazioni: visita cardiologica, ECG, ecocardiogramma, Eco TSA, Eco-color-doppler arterioso e venoso arti superiori ed inferiori e aorta addominale, doppler arterioso, ABI arti inferiori, test da sforzo. Il positivo risultato ha coinciso con la nomina a Direttore Generale della nostra Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi del Dr. Vincenzo D’Amato a cui facciamo gli auguri di buon lavoro e di rinnovata collaborazione. I Sindaci ringraziano il Direttore Sanitario Dr.ssa Anna Borrelli, il Capo Dipartimento Cardio Toraco Vascolare Dr. Giancarlo Accarino, il Direttore Sanitario di Presidio Ospedale Costa D’Amalfi Dr. Angelo Gerbasio, il Direttore UOC di governo degli accessi e flussi informatici Dr. Silvio Cigolari, il Cardiologo Dr. Ulisse Di Palma per l’impegno profuso nell’implementare l’Ospedale Costa D’Amalfi del ambulatorio di cardiologia angiologia per il nostro territorio. Continueremo a lavorare senza sosta per completare il nostro Ospedale dei servizi essenziali per una Sanità d’eccellenza.

Il delegato della Sanità per la Conferenza dei Sindaci della Costa D’Amalfi. Andrea Reale