Ravello. IMU: concesse diverse possibilità di pagamento a causa dell’emergenza Covid-19

Ravello. La Giunta Municipale, con Delibera n. 64 del 1° giugno 2020 (Clicca QUI per consultare la Delibera), ha riconosciuto la facoltà di pagamento dell’IMU, per la prima rata entro il 16 ottobre 2020 e per la seconda rata entro il 16 febbraio 2021, senza applicazioni di sanzioni o interessi.

La competenza per l’adozione di tale possibilità è, per espressa previsione normativa, di spettanza del Consiglio Comunale, ma stante la volontà politica di fronteggiare un generalizzato ed effettivo stato di bisogno, si è ritenuto opportuno che la proposta nascesse da un organo espressione di un indirizzo politico e non da un singolo proponente.