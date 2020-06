Ravello. Il ringraziamento per i cittadini che questa mattina hanno donato il sangue. La Giornata del Dono del Sangue ha questa mattina, dalle ore 8 alle ore 10.30, fatto nuovamente tappa a Ravello, in Costiera Amalfitana, in piazza Fontana Moresca. Sono state ben quaranta le persona tra i 18 ed i 60 anni, in buona salute, che si sono presentati all’appuntamento per rifornire le scorte negli ospedali della Campania. Prontamente, sulla pagina Facebook del Comune di Ravello sono apparsi i sentiti ringraziamenti nei confronti di questi benefattori, che riportiamo di seguito:

Grazie ai 40 Ravellesi che questa mattina hanno effettuato la donazione del sangue.

Un bel gesto di solidarietà che consentirà di aiutare chi è nel bisogno.