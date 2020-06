Ravello, il consigliere Nicola Amato entra in maggioranza?

Ravello, Costiera Amalfitana. Si vocifera nella Città della Musica di un possibile passaggio del consigliere di minoranza Nicola Amato in seno alla maggioranza. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni sul possibile approdo del rappresentante di Ravello nel Cuore nel gruppo Rinascita Ravellese, una transizione che potrebbe avverarsi soprattutto in vista del prossimo consiglio comunale, che si terrà il 15 giugno.

Amato andrebbe ad allargare la compagine di governo a Ravello, guidata dal sindaco Salvatore Di Martino. In consiglio si ripristinerebbero gli equilibri, dopo le dimissioni di Dario Cantarella da capogruppo di maggioranza, avvenute nell’agosto 2019, Di Martino potrebbe quindi recuperare un elemento che può portare nuova linfa al gruppo consiliare, superando le impasse decisionali.