Ravello Festival. Il Maestro Alessio Vlad Direttore Artistico, la soddisfazione del sindaco

RAGGIUNTA L’AGOGNATA CENTRALITÀ DEL TERRITORIO GRAZIE ALLA DETERMINAZIONE ED ALL’IMPEGNO INCESSANTE DEL SINDACO SALVATORE DI MARTINO

La Fondazione Ravello , dopo una attenta valutazione dei curricula giunti attraverso l’Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse per l’incarico di Direttore Artistico del Ravello Festival dello scorso 11 maggio, ha individuato il Maestro Alessio #Vlad per la direzione artistica della 68esima edizione del Ravello Festival.

Al maestro Vlad il compito di programmare il cartellone di concerti del prestigioso Festival in un momento non facile per la musica dal vivo, dovuto dalle restrizioni e delle misure di prevenzione e protezione poste in essere per la tutela della salute e della sicurezza degli artisti e degli degli spettatori nel periodo post #Covid19.

Grande la soddisfazione del Sindaco di Ravello Salvatore Di Martino che, nell’augurare un buon lavoro al neo direttore artistico, sottolinea il forte legame musicale e affettivo che da sempre Ravello ha nei confronti della famiglia Vlad.

Prima con Roman, al quale proprio il Sindaco Di Martino negli anni ‘90 conferì la cittadinanza onoraria e, successivamente con Alessio che nel 1991, con la proclamazione di “Ravello Città della Musica”, ideò e curò con grande successo “I concerti di Mezzanotte” ed importanti corsi di formazione musicale in collaborazione con L’Accademia Chigiana e la Scuola di Musica di Fiesole.

Una nomina quella del Maestro Vlad all’insegna di una forte condivisione tra la Regione Campania e il Comune di Ravello per un ritorno alla grande musica e ai grandi interpreti in VILLA RUFOLO – RAVELLO e nell’intera città di #Ravello per un periodo di programmazione che si protrarrà fino a metà gennaio.

Una scelta politica e strategica per la città di Ravello che accanto al restyling dell’#Auditorium Oscar Niemeyer segnerà una più oculata e mirata gestione dei fondi europei destinati non solo alle attività musicali ma anche alla valorizzazione dei beni culturali del territorio.