Ravello. Ecco il piano per la spiaggia di Castiglione dal primo luglio

Ravello, Costiera amalfitana. L’amministrazione di Salvatore Di Martino ha approntato il piano per la spiaggia incastonata dopo Amalfi e Atrani, la discesa a mare della Città della Musica. Ecco come

🟢✅PIANO STRATEGICO BALNEARE PER LA SPIAGGIA DI CASTIGLIONE. FASE SPERIMENTALE DAL 1° LUGLIO 2020

È stato approvato il piano strategico balneare per la spiaggia di Castiglione.

A causa dell’emergenza Covid-19 si è reso necessario implementare le regole riguardanti l’utilizzo della spiaggia di Castiglione di Ravello durante la stagione estiva.

Tale sistema consentirà la fruibilità degli arenili pubblici secondo la regola dell’accoglienza in sicurezza, come previsto dalle prescrizioni legate all’emergenza Covid-19.

L’accesso in spiaggia dovrà avvenire previa registrazione e prenotazione, quindi un servizio di accoglienza e controllo farà in modo di far vivere l’estate, a residenti e turisti, nella maniera migliore.

