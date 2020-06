Ravello e Tramonti, mercoledì 24 giugno interruzione fornitura elettrica per lavori

Enel ha diramato avvisi di interruzione della fornitura elettrica per lavori nell’area di Ravello e Tramonti. La manutenzione agli impianti comporterà la sospensione del servizio negli orari e nelle strade riportati sotto:

Ravello

A Ravello dalle ore 9:00 alle ore 16:00 ci saranno interruzioni nei seguenti civici:

v s martino 2, 46, da 52 a 58, da 62 a 68, da 72 a 78, 1, 15, da 19 a 21, 29, 47, sn

sp monte brusara da 2 a 4, 8, 12, 20, 28, 32, da 1 a 3,da 9 a 19a, sn

v nuova chiunzi da 6 a 8, 26, 62, da 3 a 5, 75, sn

v giovanni boccaccio 30

v xxv aprile 2, 1, 11, 25

v fam. coppola sn

v sambuco 1

Tramonti

Dalle ore 9:30 alle ore 16:30, a Tramonti l’energia elettrica verrà interrotta presso i seguenti civici:

v gete da 1 a 7, sn, da 2 a 8, 34

v casa sante gete 4, da 8 a 10

pza gete da 2 a 4, 18, 30, 36, 40

v casa sante gete

pza gete

v gete

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500. Si ricorda che l’interruzione interessa soltanto i clienti alimentati a bassa tensione.