Ravello. Di Martino “Assenso solo a sospende le targhe alterne”. Positanonews lo aveva proposto dopo un dibattito social con Ennio Cavaliere

Ravello ( Salerno ) . E’ da apprezzare e sostenere la posizione del sindaco Salvatore Di Martino ” Io ribadisco che come richiesto in una delle conferenze dei sindaci ho manifestato il mio assenso a sospendere SOLO le targhe alterne! Non si cambino le carte in tavola ! ” E su questo siamo totalmente d’accordo noi di Positanonews , come la maggior parte dei sindaci della Costiera amalfitana. La nostra proposta di moratoria è nata dopo una pubblica disccussione, un vero e proprio dibattito social , con Ennio Cavaliere di Minori, imprenditore che molto stimiamo, da li poi noi di Positanonews abbiamo proposto la moratoria E SOLO LA MORATORIA. Nel contempo però la discussione era partita prima di noi nella conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi MA NON LO SAPEVAMO. Ebbene in ogni caso la soluzione è stata trovata solo per quest’anno non si dovranno applicare le targhe alterne. Ma l’ordinanza del Prefetto di Salerno e l’ ANAS va sostenuta. Dunque un plauso al sindaco di Ravello, di Amalfi e Positano, CHE INTERPRETAN LA VOLONTA’ DELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA della Costiera amalfitana, dei cittadini, non dei privati interessi, che hanno raccolto 10 mila firme, e dei disastri che sicuramente torneranno passato questo periodo del coronavirus covid-19. Gli altri che si sono opposti solo dopo sono colpevoli perchè il tavolo era stato aperto a tutti e hanno partecipato tutti gli attori, la Regione Campania, Salerno, operatori e altri. INOLTRE ricordiamo che il Covid NON RESTRINGE LE CURVE. I pericoli , i problemi di sicurezza, premangono, l’ordinanza va difesa. Ora più di prima visto che si è visto che si può benissimo fare una moratoria in casi straordinari come questo. Positanonews è con i sindaci che difendono i cittadini e le 10 mila firme raccolte. In particolare Positano, Amalfi e Ravello che sono stati fedeli alla volontà popolare ma anche al rispetto di problemi di sicurezza e salute pubblica evidenti ed ineludibili altrimenti se non con quest’ordinanza che è solo un primo passo verso la ZTL.