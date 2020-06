Ravello. Da domani la ripresa del mercato settimanale

Ravello, Costiera Amalfitana. Da domani la ripresa del mercato settimanale

Si rappresenta alla collettività che da domani, martedì 9 giugno 2020, riprenderà, in via sperimentale, il mercato settimanale presso il parcheggio sottostante Piazza Duomo, dopo il necessario adeguamento alla normativa per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Si ricorda che è fatto obbligo di indossare una mascherina protettiva, di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di non creare assembramenti.