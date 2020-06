Ravello. Convocato il consiglio comunale per l’approvazione rendiconto Esercizio Finanziario 2019. Per il giorno 3 luglio 2020 alle ore 16.00, in sessione ordinaria in prima convocazione, e per il giorno 6 luglio 2020 alle ore 16.00 in seconda convocazione, a Ravello è stato convocato il Consiglio Comunale.

L’Ordine del Giorno saranno la comunicazione del Sindaco Salvatore di Martino e l’approvazione del rendiconto Esercizio Finanziario 2019.

La seduta si svolgerà senza presenza fisica del pubblico, stante l’emergenza Coivid-19. I lavori del Consiglio Comunale potranno essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook “Comune di Ravello” e sul sito istituzionale dell’Ente.