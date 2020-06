Ravello, convocato consiglio comunale per lunedì 15 giugno: si parlerà di IMU e debiti fuori bilancio

A Ravello è stato convocato il consiglio comunale in seduta “pubblica” per lunedì 15 giugno, alle ore 16:00, che si riunirà nell’Auditorium di Villa Rufolo. Oltre alle comunicazioni del primo cittadino, si tratterà dei provvedimenti relativi all’IMU 2020, riguardo a sanzioni e interessi, relativi al recente deliberazione di Giunta del 1 giugno 2020. Si discuterà inoltre dei debiti fuori bilancio, per quanto concerne i lavori di somma urgenza per gli eventi franosi del 21 e 22 dicembre 2019, con interventi in via Minori, via Casa Rossa e via Porta Terra, oltre che per i lavori di ripristino della viabilità in località Casa Rossa/Pendola, sempre per quanto riguarda le frane.

Nell’assise si discuterà e approverà il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco delle opere per l’anno corrente. Argomento caldo sarà inoltre la modifica al Regolamento sugli Indirizzi per la nomina e la designazione rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni: sarà abrogato l’articolo 7 relativo ad ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità, questione che lascia presumere anche qualche colpo di scena per quanto riguarda la Fondazione Ravello. Ultimo argomento è la comunicazione di un prelievo dal fondo di riserva. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming.