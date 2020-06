Ravello. Consiglio comunale post Covid-19 per discutere in particolare della situazione attuale del paese e della sua ripartenza soprattutto in vista del periodo turistico che ci si apprende a vivere. I punti di discussione sono molteplici con forti attacchi da parte dell’opposizione e conseguenti risposte e motivazioni del primo cittadino.

La minoranza pone all’attenzione dell’amministrazione comunale, ad esempio, la situazione della spiaggia di Castiglione per la quale al momento non si intravede una data di ripartenza

Ma l’opposizione accende i riflettori anche sul problema dei bagni pubblici che al momento sono privi di gestione, pur essendo fondamentali per il turismo che si spera arrivi per i prossimi mesi ad animare la città della costiera amalfitana. E si aggiunge anche la necessità di un coinvolgimento di associazioni sportive e culturali per una eventuale programmazione di eventi estivi.

Il gruppo di minoranza sottolinea, altresì, la richiesta dell’istituzione di un tavolo di dialogo permanente. Richiesta avanzata con una nota dello scorso 6 aprile rimasta fino ad ora senza risposta.

Il primo cittadino assicura che per la gestione dei bagni pubblici sono stati interessati gli uffici tecnici per dare il via alla gara di appalto. Il sindaco sottolinea con forza come, in questo periodo di emergenza, si sia lavorato per garantire la sicurezza del paese dal punto di vista sanitario. Aggiungendo che, nel prossimo bilancio di previsione, si provvederà a mettere a disposizione una somma di denaro importante per il sociale e per la ripartenza di Ravello.

Si è, inoltre, parlato di un altro punto molto importante, ovvero i rinvii IMU senza oneri oltre la scadenza per quanto riguarda rate ottobre 2020 e febbraio 2021. Argomento che interessa sicuramente la gran parte dei cittadini.

Il consiglio comunale prosegue con momenti di confronto acceso tra opposizione e maggioranza su opinioni controverse relative alle varie questioni portate all’attenzione dell’amministrazione.

